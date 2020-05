Capello: “In questo momento il campo da gioco è più sicuro di un supermercato” (Di giovedì 7 maggio 2020) “Bisogna crederci e ripartire con coraggio. Si sta lavorando su un protocollo medico che mi pare rassicurante per i calciatori, visto che i super controlli ridurranno al minimo i rischi di contagio. Probabilmente in questo momento il campo da gioco è un posto che può considerarsi più in sicurezza di un negozio o di un supermercato“. Parole e musica di Fabio Capello, così intervenuto al quotidiano ‘Il Mattino’ . “Abbiamo paura, siamo stati tutti toccati. Mai fatto un tampone”: Gastaldello sulla ripresa della Serie A Atalanta, buone notizie: finalmente Sportiello è negativo Ripresa Serie A, vertice nel pomeriggio tra Gravina e Comitato tecnico-scientifico: i punti criticiL'articolo Capello: “In questo momento il campo da gioco è più sicuro di un supermercato” ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 7 maggio 2020) “Bisogna crederci e ripartire con coraggio. Si sta lavorando su un protocollo medico che mi pare rassicurante per i calciatori, visto che i super controlli ridurranno al minimo i rischi di contagio. Probabilmente inildaè un posto che può considerarsi più in sicurezza di un negozio o di un supermercato“. Parole e musica di Fabio, così intervenuto al quotidiano ‘Il Mattino’ . “Abbiamo paura, siamo stati tutti toccati. Mai fatto un tampone”: Gastaldello sulla ripresa della Serie A Atalanta, buone notizie: finalmente Sportiello è negativo Ripresa Serie A, vertice nel pomeriggio tra Gravina e Comitato tecnico-scientifico: i punti criticiL'articolo: “Inildaè piùdi un supermercato” ...

