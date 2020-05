Alcuni vaccini già esistenti potrebbero proteggerci dal coronavirus? L’ipotesi dell’immunità innata (Di giovedì 7 maggio 2020) (foto: Ramesh Lalwani via Getty Images)La ricerca di un vaccino contro il nuovo coronavirus Sars-Cov-2 procede, ma attualmente non possiamo sapere quando arriverà. Nell’attesa del vaccino – e delle terapie in corso di studio, di cui alcune promettenti – qualche gruppo di scienziati sta cercando di capire se altre vaccinazioni, già esistenti e utilizzate per difenderci da altre malattie, potrebbero essere di qualche aiuto anche nella nuova infezione Covid-19. L’ipotesi riguarda il vaccino Bcg contro la tubercolosi e il vaccino orale, vivo e attenuato, contro la poliomielite. Sul primo due studi statistici svolti negli Usa, non ancora peer reviewed ma disponibili in preprint (qui e qui) su medrxiv, che indicano che potrebbe esserci un legame fra il vaccino Bcg e una riduzione del numero di casi e della gravità delle infezioni dovute al ... Leggi su wired (Di giovedì 7 maggio 2020) (foto: Ramesh Lalwani via Getty Images)La ricerca di un vaccino contro il nuovoSars-Cov-2 procede, ma attualmente non possiamo sapere quando arriverà. Nell’attesa del vaccino – e delle terapie in corso di studio, di cui alcune promettenti – qualche gruppo di scienziati sta cercando di capire se altre vaccinazioni, giàe utilizzate per difenderci da altre malattie,essere di qualche aiuto anche nella nuova infezione Covid-19. L’ipotesi riguarda il vaccino Bcg contro la tubercolosi e il vaccino orale, vivo e attenuato, contro la poliomielite. Sul primo due studi statistici svolti negli Usa, non ancora peer reviewed ma disponibili in preprint (qui e qui) su medrxiv, che indicano che potrebbe esserci un legame fra il vaccino Bcg e una riduzione del numero di casi e della gravità delle infezioni dovute al ...

La ricerca di un vaccino contro il nuovo coronavirus Sars-Cov-2 procede, ma attualmente non possiamo sapere quando arriverà. Nell’attesa del vaccino – e delle terapie in corso di studio, di cui alcune ...

La ricerca di un vaccino contro il nuovo coronavirus Sars-Cov-2 procede, ma attualmente non possiamo sapere quando arriverà. Nell'attesa del vaccino – e delle terapie in corso di studio, di cui alcune ...