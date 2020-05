Adriana Volpe ci ha svelato un volto inedito e si è aperta molto | stringendo rapporti

Leggi su aciclico

(Di giovedì 7 maggio 2020) Rita Rusic aveva definito la presenza dinella casa di GFVip come un’occasione di rilancio professionale. In realtà il programma di Alfonso Signorini ha segnato per la conduttrice una rinascita. Non solo: il reality è stato anche un modo per conoscere davvero, al di là del personaggio televisivo che per tanti anni abbiamo imparato ad amare. “GFVip è stata un’esperienza davvero unica. Un pezzo di vita, che mi ha permesso di aprirmi, di essere me stessa fino in fondo. Quei mesi per me sono stati una vera e propria rinascita”. Ha abbandonato per motivi personali, ma per il pubblico è lei la vincitrice morale di questa edizione. Pensa che, se le cose fossero andate diversamente, avrebbe potuto vincere? «Una volta uscita dalla Casa ho scoperto che si è creata un’empatia incredibile con il ...