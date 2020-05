Ad loves Salone

(Di giovedì 7 maggio 2020) Data l’emergenza da coronavirus, l’edizione 2020 del Salone del Mobile, uno degli appuntamenti più importanti e preziosi per il settore, è stata annullata. Ma a schierarsi dalla parte delle aziende protagoniste della famosa fiera e amplificare, a livello comunicativo il ruolo istituzionale del Salone del Mobile. Milano è AD che ha dato il via a #ADLovesSalone.

