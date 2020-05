Test sierologici su richiesta del medico di famiglia. "Così in Toscana parte lo screening di massa" (Di mercoledì 6 maggio 2020) FIRENZE. I medici di famiglia potranno chiedere i Test sierologici per i propri pazienti, Così come si fa per un qualsiasi altro esame del sangue. Il presidente Enrico Rossi ha firmato la terza ordinanza sui Test che amplia ad altre categorie esposte la possibilità di farli gratuitamente e rafforza ulteriormente il ruolo dei medici di famiglia avviando Così una nuova fase nella lotta al coronavirus. “Avevamo promesso di fare screening di massa - dice Rossi - Questa terza ordinanza estende il Test sierologico ad altre categorie a rischio, e prevede che possano prescriverlo anche i medici e pediatri di famiglia". L'obiettivo è di riuscire a evitare ritorni di contagi, ed eventualmente contenere e spegnere i focolai. "L'unica strada è questa - prosegue Rossi - Che poi è la stessa linea che ha preso anche il governo nazionale. Un lavoro ... Leggi su iltirreno.gelocal Perin : «Lunedì tornerò a Genova per fare i test sierologici. Ripresa? Sono favorevole»

