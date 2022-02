Su quel sottile confine tra autolesionismo e arte (Di mercoledì 6 maggio 2020) “Penso che le cose negative rimangono impresse nella collettività più della giornata della pace. Il sangue in molte culture è paragonato all’anima. A me piace il sacrificio sacrale. Avete mai letto Gurdjieff? A volte rendo pubblici i miei tagli per un concetto di ascetismo e mostrare il male nel senso del fatto. Questo vale per tutti lavori che faccio.” E’ quanto scrive Makumo a l’Antikulturale, nome d’arte di I. B., artista di Rimini. Pittore e membro della crew Radon Squad, produce musica noise-rap. Un sottogenere che nasce dalla fusione tra rap e musica elettronica. Makumbo, stando a quanto afferma l’artista, significa “esorcizzare il male e dissacrare il bene”. Non mostra mai il suo volto, e quando lo fa è coperto da una maschera tribale. Makumbo con la sua maschera tribale Ha 30 anni, diplomato al liceo artistico, è appassionato di letteratura e del filosofo ... Leggi su lameteora.info (Di mercoledì 6 maggio 2020) “Penso che le cose negative rimangono impresse nella collettività più della giornata della pace. Il sangue in molte culture è paragonato all’anima. A me piace il sacrificio sacrale. Avete mai letto Gurdjieff? A volte rendo pubblici i miei tagli per un concetto di ascetismo e mostrare il male nel senso del fatto. Questo vale per tutti lavori che faccio.” E’ quanto scrive Makumo a l’Antikulturale, nome d’di I. B., artista di Rimini. Pittore e membro della crew Radon Squad, produce musica noise-rap. Un sottogenere che nasce dalla fusione tra rap e musica elettronica. Makumbo, stando a quanto afferma l’artista, significa “esorcizzare il male e dissacrare il bene”. Non mostra mai il suo volto, e quando lo fa è coperto da una maschera tribale. Makumbo con la sua maschera tribale Ha 30 anni, diplomato al liceo artistico, è appassionato di letteratura e del filosofo ...

Advertising

vingalasso : Quel sottile piacere di non sapere assolutamente nulla di quello che accade a #Sanremo2022 - Toni_ct_1 : RT @carmendequattro: Caffè... quel gesto sottile chiamato attenzione! Buon venerdì a tutti??????? - carmendequattro : Caffè... quel gesto sottile chiamato attenzione! Buon venerdì a tutti??????? - 11Sodomie : RT @pistolotto1: Border line....quel filo sottile che separa il porno dal nudo artistico. - califrouis : @lustf0rmoon ma no chica non penso purtroppo c’è gente anche che conosco io che è convinta a 100% che sia geniale u… -