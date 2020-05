Sondaggi elettorali Ixè: Lega e Pd divisi da appena 2 punti (Di mercoledì 6 maggio 2020) Sondaggi elettorali Ixè: Lega e Pd divisi da appena 2 punti Lega e Partito Democratico sarebbero distanti solo due punti secondo gli ultimi Sondaggi elettorali Ixè per Cartabianca. Le intenzioni di voto rilevate il 5 maggio hanno registrato un’ulteriore flessione per il Carroccio che scende al 24,9% dal 25,6% della scorsa settimana. Cifre che in via Bellerio non vedevano da due anni. Il Partito Democratico rimane da due settimane stabile al 22,9% mentre il Movimento 5 Stelle prosegue la sua crescita portandosi al 16,8%. Fratelli d’Italia raccoglie i consensi persi dalla Lega passando dal 12% al 13,8%. Forza Italia cala dello 0,7% al 7,2%. La Sinistra torna sotto la soglia di sbarramento del 3% (2,8%). Italia viva non ne approfitta, anzi perde ancora voti e scende al 2,6%. +Europa sorpassa Europa Verde (2,1% contro 2%) mentre Azione è data all’1,1% ... Leggi su termometropolitico Sondaggi politici elettorali oggi 6 maggio 2020 : gli italiani promuovono il governo nella gestione dell’emergenza Coronavirus

