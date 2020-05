Mattarella: in caso di crisi c'è solo il voto. Retroscena: mossa a sorpresa, perché così il Colle allunga la vita a Conte (Di mercoledì 6 maggio 2020) Una "velina", dal Quirinale. Nessuna dichiarazione pubblica, parole riportate però su diversi quotidiani. In primis parole rilanciate da Marzio Breda sul Corriere della Sera, una sorta di "portavoce ombra" di Sergio Mattarella. E le parole, ovviamente, sono quelle del presidente della Repubblica. Più che parole pensiero, strategia. In estrema sintesi, in caso di crisi di governo, Matteralla spedirebbe tutti quanti alle urne. Sorprendente? Forse no. Il punto è che tra le sacre stanze della politica monta sempre più la convinzione che Giuseppe Conte non "sopravviverà" alla Fase 2: troppo caos, troppi fronti, troppo marasma. Insomma, potrebbe cadere prima dell'estate. Potrebbe bastare un incidente di percorso, e il caso-Bonafede potrebbe esserlo. Il fatto che, per esempio, Matteo Renzi vorrebbe liebrarsi del premier non è certo un mistero, ... Leggi su liberoquotidiano Coronavirus - oltre 57.500 positivi. Mattarella firma il decreto. Primo caso a Santa Marta – DIRETTA (Di mercoledì 6 maggio 2020) Una "velina", dal Quirinale. Nessuna dichiarazione pubblica, parole riportate però su diversi quotidiani. In primis parole rilanciate da Marzio Breda sul Corriere della Sera, una sorta di "portavoce ombra" di Sergio. E le parole, ovviamente, sono quelle del presidente della Repubblica. Più che parole pensiero, strategia. In estrema sintesi, indidi governo, Matteralla spedirebbe tutti quanti alle urne. Sorprendente? Forse no. Il punto; che tra le sacre stanze della politica monta sempre più la convinzione che Giuseppe Conte non "sopravviverà" alla Fase 2: troppo caos, troppi fronti, troppo marasma. Insomma, potrebbe cadere prima dell'estate. Potrebbe bastare un incidente di percorso, e il-Bonafede potrebbe esserlo. Il fatto che, per esempio, Matteo Renzi vorrebbe liebrarsi del premier non; certo un mistero, ...

Una "velina", dal Quirinale. Nessuna dichiarazione pubblica, parole riportate però su diversi quotidiani. In primis parole rilanciate da Marzio Breda sul Corriere della Sera, una sorta di "portavoce o ...

