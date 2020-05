L'odissea di Francesca fra Asl e 1500 per un tampone per il papà malato oncologico morto di Covid (Di mercoledì 6 maggio 2020) “Mi chiami quando vuole, sono in isolamento domiciliare e ho davvero tutto il tempo”. Francesca al telefono ha la voce appena un po’ nasale, ma squillante. Con lei, positiva al Covid-19, il virus non è stato così cattivo (“sono praticamente asintomatica, se si eccettua un po’ di raffreddore”), ma al tempo stesso è stato atroce, perché le ha portato via suo padre Paolo, 59 anni, paziente oncologico, in appena due settimane. “A mio padre è stato diagnosticato un cancro cerebrale a febbraio, una malattia molto grave che non gli avrebbe dato scampo comunque. Ma sicuramente il Coronavirus ha accelerato il degenerare della situazione e la mancanza di una gestione certa dell’emergenza sanitaria in grado di assisterci nel percorso di individuazione del virus e di cura, ha peggiorato il tutto”. Francesca non ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 6 maggio 2020) “Mi chiami quando vuole, sono in isolamento domiciliare e ho davvero tutto il tempo”.al telefono ha la voce appena un po’ nasale, ma squillante. Con lei, positiva al Covid-19, il virus non è stato così cattivo (“sono praticamente asintomatica, se si eccettua un po’ di raffreddore”), ma al tempo stesso è stato atroce, perché le ha portato via suo padre Paolo, 59 anni, paziente, in appena due settimane. “A mio padre è stato diagnosticato un cancro cerebrale a febbraio, una malattia molto grave che non gli avrebbe dato scampo comunque. Ma sicuramente il Coronavirus ha accelerato il degenerare della situazione e la mancanza di una gestione certa dell’emergenza sanitaria in grado di assisterci nel percorso di individuazione del virus e di cura, ha peggiorato il tutto”.non ...

