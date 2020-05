La città compie 50 anni | Grando | ’50 anni di autonomia | auguri Ladispoli!’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Il 6 maggio del 1970 l’allora frazione di Ladispoli si staccava da Cerveteri e diventava Comune autonomo. A partire da quel momento è iniziato un percorso che oggi ci consente di affermare, senza timore di smentita, che l’è stata sicuramente la scelta giusta. Da allora, grazie alle straordinarie capacità dei suoi cittadini, Ladispoli è cambiata radicalmente: non è più un piccolo centro con settemila abitanti, si è trasformata in poco tempo in una città con oltre 40 mila residenti, sorpassando demograficamente anche il Comune da cui si era distaccata. Ladispoli è cresciuta, si è sviluppata ed è diventata un punto di riferimento per tutto il comprensorio, anche grazie alla sua posizione strategica sul litorale a nord della Capitale. Questo percorso di crescita non è stato certamente ...