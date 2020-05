Il Dl Olimpiadi e’ legge, Spadafora “Segno di speranza per futuro” (Di mercoledì 6 maggio 2020) ROMA (ITALPRESS) – L’Aula del Senato ha approvato in via definitiva, con 225 voti favorevoli e un astenuto, il decreto sull’organizzazione delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 e delle finali Atp di tennis Torino 2021-2025. Il provvedimento, gia’ approvato dalla Camera, diventa cosi’ legge. “Un segno di speranza e di ottimismo per il futuro, che conferma l’importanza vitale dello Sport per la ripartenza economica del nostro Paese”, il commento del ministro per lo Sport, Vincenzo Spadafora. “L’Italia riparte insieme allo sport – sottolinea – Un impegno importante portato avanti, nonostante l’emergenza, grazie alla collaborazione di tutti: istituzioni nazionali, regionali, locali, Coni, Cip, federazioni sportive e forze politiche, come dimostra il voto unanime al Senato. Questo ... Leggi su ilcorrieredellacitta Olimpiadi 2026 - via libera definito del Senato alla legge su Giochi di Milano-Cortina e finali tennis a Torino. Spadafora : “Leva ripartenza”

Dl Olimpiadi: Fontana, segnale importante in vista ripresa Lombardia e Paese

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 06 mag - "Una bella notizia, un segnale importante in vista della ripresa della Lombardia e piu' in generale dell'intero Paese". Lo ha detto il presidente dell ...

Ok definitivo al Senato per le Olimpiadi 2026 a Cortina. Zaia: Grande gioia. Toffanin: Orgogliosa di essere veneta

Passa con un solo astenuto, nessun contrario e 225 Sì il decreto Legge Olimpiadi. Il presidente della Regione Veneto “Segno di ripresa mentre combattiamo un virus feroce”. La senatrice di Forza Italia ...

