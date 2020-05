Hidetoshi Nakata e la Roma di Totti e Capello | storia di un amore mai nato e di una

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Il primo a raggiungere Vincenzo Montella è Gabriel Omar Batistuta. L’argentino lo abbraccia a pochi passi dalla bandierina del calcio d’angolo. Poi lo trascina, lo strattona, per poco non lo centra in faccia con un pugno. Dopo qualche secondo arrivano Tommasi, Zebina, Cafù e Aldair. In un attimo gli sono addosso. Lo sommergono, lo scortano fin sotto il settore ospiti. Con il petto in fuori e le braccia che si protendono verso il cielo di Torino. Qualche metro più in là,cammina tutto solo. Ha lo sguardo impenetrabile e il sorriso vagamente partecipe di chi si ritrova alla festa di uno che conosce appena. Eppure, se il Delle Alpi non ha più voglia di cantare, se le bandiere bianconere hanno smesso di sventolare, se le sciarpe sono tornate ad arrotolarsi intorno al collo dei legittimi proprietari, il merito è tutto ...