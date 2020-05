Fase 2 | bozza dl | da luglio ecobonus al 110% | gratis lavori edili e sisma 3

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 6 maggio 2020) (Adnkronos) – Oltre all’aumento delle aliquote, inoltre, le famiglie potranno ricevere, a fronte della cessione della detrazione fiscale, uno sconto in fattura pari al 100% del costo deida parte dell’impresa che ha effettuato la ristrutturazione. Le famiglie potranno cioè effettuare importantidi ristrutturazione senza alcun esborso monetario, ma semplicemente vendendo la detrazione fiscale all’impresa che ha svolto i. In questo modo, “anche le famiglie con redditi molto bassi o nulli potranno svolgere importantidi ristrutturazionezia”, l’auspicio del governo.E le imprese come recupereranno la liquidità? Se vorranno potranno utilizzare il credito d’imposta in compensazione in cinque quote annuali oppure potranno cederlo a terzi per ottenere immediatamente la liquidità ...