Fantastic 4 | Josh Trank parla del film e delle minacce di morte dei fan

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 6 maggio 2020)4 - Ii quattro è stato un sonoro flop, ma oratorna arne, e racconta anchediche ha ricevuto durante la sua realizzazione.4 diè da molti ricordato come uno dei peggiori cinecomic degli ultimi anni. Adesso il regista torna are della sua esperienza nel girare il, e rivela come all'epoca fu persino minacciato dida alcuni fan. Come racconta, fin dall'inizio della produzione si era trovato in disaccordo con i suoi collaboratori su alcuni aspetti della pellicola, primo fra tutti il tono. Lo sceneggiatore Jeremy Slater e lo studio volevano infatti qualcosa di più simile a The Avengers di Joss Whedon, mentredissentiva: "Il problema nello sviluppo de Ii 4 ha avuto ...