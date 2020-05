Ellington Club a rischio chiusura chiede aiuto

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Il caso, appena aperto e già a: parte una raccolta fondi per non far calare il sipario in maniera definitiva Dopo aver calcato alcuni importanti palcoscenici, come lo storico Salone Margherita, contribuendo a creare un genere di intrattenimento che guarda all’avanspettacolo d’autore, la coppia Alessandro Casella e Vera Dragone, insieme sul palco come nella vita, investe tutti i propri… L'articoloCorriere Nazionale.

Artisti e associazioni mobilitate per aiutare il circolo culturale-musicale del Pigneto che rischia di chiudere per sempre a causa dell'emergenza coronavirus “Abbiamo investito tutto per aprire una "c ...I teatri, i club, le piazze, tutti i luoghi della musica sono vuoti e, a differenza di altri settori, ancora non si ha una data né un progetto per una possibile ripresa delle attività. In attesa di ca ...