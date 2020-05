Cerveteri – Biblioteca comunale consegna libri a domicilio

(Di mercoledì 6 maggio 2020)– Il comune dilancia il progetto “un libro a”. Ad annunciarlo in diretta facebook è stato il sindaco Alessio Pascucci. Nonostante ladirimanga chiusa, a partire dal 6 maggio sarà possibile ricevere ia casa grazie alla collaborazione della Protezione Civile. “Il progetto rientra nell’ambito delle tante iniziative culturali lanciate dall’amministrazione didurante l’emergenza per il Covid-19”, spiega Pascucci. L’obiettivo, prosegue il primo cittadino del comune a nord di Roma, “è portare la cultura a, consentendo a giovani e anziani di dedicarsi alla lettura, disponendo del patrimonio custodito nella nostra storicache solo poche settimane ...

A partire da oggi, mercoledì 6 maggio, grazie alla collaborazione con la Protezione Civile di Cerveteri sarà possibile ricevere i libri a domicilio. Per questo motivo è stato realizzato un catalogo on ...