Cassa integrazione | le multinazionali di Gucci e Louis Vuitton usano i soldi italiani ma

Leggi su tpi

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Da: il lusso usa lain Italia, ma in Francia se la cava da solo I due maggiori gruppi al mondo del settore del lusso, titolari di marchi come, hanno deciso di non gravare sui conti dello Stato in Francia durante l’emergenza Coronavirus, pagando di tasca propria i dipendenti, ma non hanno esitato ad attingere a piene mani dallo strumento dellae dagli altri ammortizzatori sociali messi a disposizione per i lavoratori in Italia durante il periodo di lockdown. È quanto TPI è in grado di documentare riguardo alle scelte dei due colossi francesi del lusso: da una parte Kering, gruppo titolare di marchi come, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta, Brioni, Pomellato, Dodo, con 38mila dipendenti nel mondo e un fatturato di 15,9 miliardi di euro nel 2019, e dall’altra LVMH, leader ...