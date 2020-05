Bianca Guaccero ritorna a Milano | rapporti con la figlia | “Presto…”

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Detto Fattocon: la conduttrice presto aper le nuove puntateritornerà aper Detto Fatto. Quando? Non c’è ancora una data ufficiale, ma è chiaro che rivedremo la conduttrice in Tv molto presto. Lo ha fatto ben intendere con l’ultima diretta Instagram di Pronto Detto Fatto: ha … L'articolocon la: “Presto…” proviene da Gossip e Tv.

edutasc : RT @DettoFattoRai2: Abito con spalline anni '80, top a cuore e minidress a ventaglio ?? Sono questi i #MustHave glamour per una perfetta cen… - GiorgioSann : Bianca Guaccero Instagram foto a 14 anni, particolare non sfugge: «Che impressione! L’avevamo tutte» -

Ultime Notizie dalla rete : Bianca Guaccero

Bianca Guaccero ritornerà a Milano per Detto Fatto. Quando? Non c’è ancora una data ufficiale, ma è chiaro che rivedremo la conduttrice in Tv molto presto. Lo ha fatto ben intendere con l’ultima diret ...Bianca Guaccero ha condiviso con i fan un suo prezioso ricordo: uno scatto di quando aveva 14 anni e si trovava sul lungomare pugliese. Nella foto la conduttrice sfoggia lunghi capelli neri e un fisic ...