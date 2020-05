Antonio Logli oggi | cosa fa il marito di Roberta Ragusa

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Condannato per l’omicidio di sua moglie,si trova recluso in carcere e lavora per un futuro ritorno nella società. Nei mesi scorsiera stato condannato in via definitiva dalla Corte di Cassazione per l’omicidio della moglie. Un delitto del quale si parla ancoraed avvenuto nel gennaio … L'articolofa ildiè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Ultime Notizie dalla rete : Antonio Logli

LettoQuotidiano

Condannato per l’omicidio di sua moglie, Antonio Logli oggi si trova recluso in carcere e lavora per un futuro ritorno nella società. Nei mesi scorsi Antonio Logli era stato condannato in via definiti ...Antonio Logli, in carcere per l’omicidio della moglie Roberta Ragusa, cosa fa oggi in carcere? In attesa di una possibile revisione del processo, ecco la sua occupazione. La vicenda della povera Rober ...