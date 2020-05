Amadeus chiama Fiorello: “Pronto per un Sanremo bis insieme” (Di mercoledì 6 maggio 2020) Il conduttore Amadeus decide di fare una diretta Instragram chiamando l’amico Fiorello. Dalle rivelazioni sembra ci sia la possibilità di un Sanremo bis insieme Ieri Amadeus e Fiorello in diretta su Instagram, in un ping pong di amicizia e simpatia, come sempre del resto. Il conduttore ha rivelato che sta già pensando al Festival di Sanremo 2021: “Butto giù appunti. E per fortuna siamo in anticipo rispetto all’anno scorso quando ho ufficialmente saputo che avrei condotto il Festival solo a agosto”. Subito dopo la fine del festival, infatti, il direttore di Rai 1 Stefano Coletta, visti i record d’ascolto, aveva fatto capire che gli sarebbe piaciuto un Amadeus bis. Anche l’amico, complice Fiorello, che in un primo momento aveva spiegato che sarebbe tornato volentieri al festival, ma da cantante starebbe cambiando idea. Anche ... Leggi su zon Sanremo - Amadeus vuole Fiorello : ”mi ha chiamato - io ci sto pensando”

Un ping pong tra amici, quello tra Amadeus e Fiorello in diretta su Instagram. Il conduttore ha rivelato che sta già pensando al Festival di Sanremo 2021: “Butto giù appunti. E per fortuna siamo in an ...

