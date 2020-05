Alba Parietti | I primi di marzo mi sono beccata il virus Ora dono il sangue per guarire

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Paola Francioni Ancheha avuto il corona, la showgirl ha raccontato la sua esperienza a Cartabianca e su Instagram, snocciolando i dettagli del suo contatto con il Covid-19 e la sua decisione di donare il plasma Da lunedì siamo entrati nella fase due, un banco di prova per il Paese e per gli italiani per imparare a convivere con il corona. I contagi calano, così come i ricoveri e i decessi, e la situazione sembra stia andando verso una presunta normalizzazione. Tra gli oltre 200mila contagiati italiani, per l'esattezza 213.013 secondo i dati diffusi ieri dalla Protezione Civile, cinumerosi volti noti. Uno degli ultimi ad aver raccontato la sua esperienza è stato Giacomo Poretti, infettato insieme alla moglie. Il popolare attore e la sua consortestati sottoposti a regolare tampone, ora negativo. Diverso discorso per ...