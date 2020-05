Tina Cipollari su De Lellis e Damante: “Le corna stanno bene anche su Giulia” (Di martedì 5 maggio 2020) Il ritorno di passione tra Giulia De Lellis ed Andrea Damante ha scatenato un discreto putiferio, tra chi sperava da mesi (anni?) la riconciliazione tra i due e chi prevede per la bella influencer un futuro di gatte da pelare. Un nuovo inizio (dopo le corna) Come ormai è noto, complice anche il libro scritto da Giulia De Lellis, la fine della loro storia era stata provocata dai tradimenti del dj. Oggi, a dire la sua è Tina Cipollari, opinionista di punta del programma che ha visto nascere l’amore della coppia, Uomini e Donne. L’amore trionfa, il lieto fine è possibile Tina Cipollari, per spiegare cosa pensa del ricongiungimento tra i due, si è lasciata andare all’ironia. L’occasione è spuntata durante una diretta con Simone di Matteo, che le ha chiesto proprio cosa pensava del nuovo amore ritrovato: ... Leggi su thesocialpost Uomini e donne - Tina Cipollari al veleno contro Gemma Galgani : «Una mummia - ma pretende di fare la showgirl ventenne»

Tina Cipollari asfalta i Damellis : “Le corna stanno bene su Giulia”

