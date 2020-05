"Se il balbuziente Bonafede non fosse quello che, con Conte...". Perché non lo cacciano: bomba di Dagospia (Di martedì 5 maggio 2020) La sintesi, brutale, sta tutta nella titolazione scelta da Dagospia. Il caso è quello che ha travolto Alfonso Bonafede, il ministro della Giustizia di fatto accusato dal pm Nino Di Matteo, nel corso dell'ultima puntata di Non è l'arena, di aver scelto di evitare la nomina dello stesso Di Matteo al Dap poiché sgardita da alcuni boss mafiosi, che erano già passati de facto alle minacce. Caso, come detto, assai spinoso. A cui Dago dedica una titolazione ferocissima, che recita: "Se il balbuziente Bonafede non fosse colui che ha presentato Giuseppe Conte a Luigi Di Maio (era suo assistente all'unversità di Firenze), a quest'ora lo avrebbero già cacciato a pedate per aver tradito il magistrato-eroe dell'anti-mafia, Nino Di Matteo, che ha epurato gli ormai ex pur&duri con le sue accuse". Una chiave interpretativa a questa vicenda anche un poco ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 5 maggio 2020) La sintesi, brutale, sta tutta nella titolazione scelta da Dagospia. Il caso èche ha travolto Alfonso, il ministro della Giustizia di fatto accusato dal pm Nino Di Matteo, nel corso dell'ultima puntata di Non è l'arena, di aver scelto di evitare la nomina dello stesso Di Matteo al Dap poiché sgardita da alcuni boss mafiosi, che erano già passati de facto alle minacce. Caso, come detto, assai spinoso. A cui Dago dedica una titolazione ferocissima, che recita: "Se ilnoncolui che ha presentato Giuseppea Luigi Di Maio (era suo assistente all'unversità di Firenze), a quest'ora lo avrebbero già cacciato a pedate per aver tradito il magistrato-eroe dell'anti-mafia, Nino Di Matteo, che ha epurato gli ormai ex pur&duri con le sue accuse". Una chiave interpretativa a questa vicenda anche un poco ...

