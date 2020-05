Quando non serve l’autocertificazione fase 2: tutti i casi (Di martedì 5 maggio 2020) La fase 2 è scattata nella giornata di ieri, lunedì 4 maggio: al di là della responsabilità civile cui ciascuno di noi è chiamato a dimostrare per far sì che la curva dei contagi resti discendente, c'è da chiarire alcune cose sull'autocertificazione per gli spostamenti, che in alcuni casi non serve più. Il Governo ha chiarito che non occorre esibire il modulo per quanti si muovono per lavoro (basterà, al momento del controllo, esibire agli agenti il tesserino o comunque la tessera dell'azienda per cui si presta servizio), né tanto meno servirà l'autocertificazione per quelli che vogliono svolgere attività sportiva o fare una passeggiata nelle vicinanze della propria abitazione. Per tutti gli altri casi bisognerà presentare l'autocertificazione (se avete stampe del modello precedente, vale a ... Leggi su optimagazine Quando era Marissa era magrissima : adesso con 30 chili in più non è più lei… [FOTO]

Quando riprende la Serie A?/ Club in campo - Spadafora apre : "Non demonizzo il calcio"

Uscire dal comune fase 2 : quando è possibile e cosa non è possibile fare (Di martedì 5 maggio 2020) La2 è scattata nella giornata di ieri, lunedì 4 maggio: al di là della responsabilità civile cui ciascuno di noi è chiamato a dimostrare per far sì che la curva dei contagi resti discendente, c'è da chiarire alcune cose sull'autocertificazione per gli spostamenti, che in alcuninonpiù. Il Governo ha chiarito che non occorre esibire il modulo per quanti si muovono per lavoro (basterà, al momento del controllo, esibire agli agenti il tesserino o comunque la tessera dell'azienda per cui si presta servizio), né tanto meno servirà l'autocertificazione per quelli che vogliono svolgere attività sportiva o fare una passeggiata nelle vicinanze della propria abitazione. Pergli altribisognerà presentare l'autocertificazione (se avete stampe del modello precedente, vale a ...

gaiatortora : Nella task force ORA più donne dice Conte. Ringraziamo ma non siamo quote da ripescare in extremis. Quando la toppa è peggio del buco. - BrunoVespa : Che cosa desidero? Non so quando accadrà, ma mi piacerebbe entrare in un ristorante affollato e in un teatro esaurito... - lucianonobili : Quando e con chi della maggioranza per conto della quale governa il ministro Spadafora ha stabilito che della ripar… - giusmansi : RT @francescatotolo: Mentre barbieri e parrucchieri sono ancora chiusi a causa del #dpcm #Fase2 e protestano per la loro riapertura rimanda… - 1950Elda : RT @FabrizioDeBelli: @Federica989111 A riprova che il problema non sono i migranti, ma le politiche accoglione dei catto-comunisti. D'altro… -

Ultime Notizie dalla rete : Quando non Autocertificazione coronavirus: non serve per lavoro, passeggiate e sport Corriere della Sera Didi, oltre 130mila per il diario su YouTube

Si chiama Diletta Begali, ha 22 anni, è di Verona e tutti la conoscono come Didi. Proprio col titolo «Call me Didi» qualche anno fa ha aperto un canale YouTube e sebbene sia arrivata a quota 132mila i ...

Caso Di Matteo, dal paladino dell’Antimafia un colpo basso. Parla l’avvocato Naso: “Si è visto un tentativo di condizionare il ministro”

“Certi magistrati scoprono l’autonomia e l’indipendenza della visione giurisdizionale solo quando gli fa comodo. Quando le decisioni non sono gradite, si può mettere in discussione tutto”. Non usa mez ...

Si chiama Diletta Begali, ha 22 anni, è di Verona e tutti la conoscono come Didi. Proprio col titolo «Call me Didi» qualche anno fa ha aperto un canale YouTube e sebbene sia arrivata a quota 132mila i ...“Certi magistrati scoprono l’autonomia e l’indipendenza della visione giurisdizionale solo quando gli fa comodo. Quando le decisioni non sono gradite, si può mettere in discussione tutto”. Non usa mez ...