Prysmian | si aggiudica progetto SuedOstLink in Germania

(Di martedì 5 maggio 2020) (Teleborsa) –Group si èto una commessa per la realizzazione delin, uno dei collegamenti in cavo interrato HVDC (High Voltage Direct Current) più lunghi al mondo, assegnata da TenneT TSO GmbH, l’operatore di rete tedesco-olandese. Con un valore di circa 500 milioni di euro in base alle opzioni,sarà responsabile della progettazione, produzione, fornitura, posa, giunzione, test e collaudo di un sistema in cavo interrato con una capacità di 2 GW per la parte gestita da TenneT nell’ambito di questo primo Corridoio tedesco. “Questa prestigiosa commessa conferma la nostra ambizione di svolgere un ruolo strategico verso un’economia lowcarbon e di guidare la transizione energetica con soluzioni più smart, più affidabili e maggiormente sostenibili. Siamo molto lieti ...

