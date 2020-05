Previsioni Meteo, di tutto e di più per metà maggio: maltempo estremo al Nord, caldo estivo al Sud (Di martedì 5 maggio 2020) Previsioni Meteo – La prossima settimana si annuncia molto dinamica sul Mediterraneo centrale e sull’Italia. In un contesto di circolazione emisferica caratterizzata dalla realizzazione del Final Warming, ossia della disfatta del Vortice Polare, con anomali lobi freddi a spasso tra States Centro orientali e su Centro Nord Europa, anche il Mediterraneo occidentale e in parte settentrionale, risentirebbe di un’ onda depressionaria in affondo sulla Penisola iberica, con ritorno di nubi e piogge. Le regioni italiane più esposte a questo flusso instabile sarebbero quelle settentrionali, localmente alcune centrali e il Nord della Sardegna con aumento di nubi e piogge. Ma, di pari passo, una significative azione subtropicale interesserebbe le aree centro-meridionali e di natura assolutamente apposta rispetto all’onda instabile verso il Nord. Si ... Leggi su meteoweb.eu Previsioni Meteo - esplode un’incredibile ESTATE anticipata : due ondate di CALDO senza precedenti per Maggio - +40°C al Centro/Sud!

Meteo - le previsioni di mercoledì 6 maggio. VIDEO

La prossima settimana si annuncia molto dinamica sul Mediterraneo centrale e sull'Italia. In un contesto di circolazione emisferica caratterizzata dalla realizzazione del Final Warming, ossia della disfatta del Vortice Polare, con anomali lobi freddi a spasso tra States Centro orientali e su Centro Nord Europa, anche il Mediterraneo occidentale e in parte settentrionale, risentirebbe di un' onda depressionaria in affondo sulla Penisola iberica, con ritorno di nubi e piogge. Le regioni italiane più esposte a questo flusso instabile sarebbero quelle settentrionali, localmente alcune centrali e il Nord della Sardegna con aumento di nubi e piogge. Ma, di pari passo, una significative azione subtropicale interesserebbe le aree centro-meridionali e di natura assolutamente apposta rispetto all'onda instabile verso il Nord.

