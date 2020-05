Padre Pio/ Su Canale 5 la miniserie con Sergio Castellitto protagonista (5 maggio)

LisaMMcGee : Michelle Louise Patricia Pio Mallon. Her Granny buzzed off Padre Pio - nonchalansss : tra un’ora inizia il film di padre pio e io devo ancora lavarmi e mangiare cosa mi dice la testa - joanfenny : @seminariancag @FMesstm Padre Pio - operapadrepio : ??Padre Pio apre le porte della #CasaSollievodellaSofferenza 'alle folle di visitatori' nel cinegiornale L’Europeo d… - gybe_ : mi sento strano stasera potrei quasi guardarmi padre pio su canale5 -

Ultime Notizie dalla rete : Padre Pio

Cleonice Morcaldi, figlia spirituale di Padre Pio, fu forse la prediletta del santo di Pietrelcina. Nata a San Giovanni Rotondo (Foggia) il 22 gennaio 1904, nello stesso giorno, mese ed anno in cui Pa ...Padre Pio va in onda su Canale 5 oggi, martedì 5 maggio, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una realizzazione italiana realizzata nell’anno 2000 da Videotrade Audiovisivi in collaborazione con Me ...