Michael Bublè, il figlio è guarito dal tumore dopo 3 anni di cure: «È lui il nostro supereroe» (Di martedì 5 maggio 2020) Il figlio di Michael Bublé è finalmente guarito dal tumore. «È lui il nostro supereroe», con queste parole il cantante e sua moglie, Luisana Lopilato, hanno annunciato la fine del lungo calvario durato quasi 3 anni alla fine del quale il piccolo Noah è stato dichiarato fuori pericolo dai medici e ufficialmente guarito dalla malattia. La famiglia sta facendo la quarantena in Canada. I genitori hanno dato la lieta notizia in un video nel corso del quale spunta proprio il bambino, che oggi ha 6 anni. «Vieni qui a salutare, dicci perchè il venerdì è il tuo giorno preferito della settimana», chiede Michael e il piccolo risponde: «Perché ricevo le caramelle.Anzi no, perché posso dormire nel vostro letto». Un momento molto tenero che ha fatto commuovere la rete, ma anche lo stesso Buble che ... Leggi su newscronaca.myblog Michael Bublé : il figlio ricompare in video dopo la guarigione dal tumore

Michael Bublé | La diretta IG con il figlio Noah : “Il nostro supereroe”

