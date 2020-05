Mauro Rango | bufala WhatsApp su plasmaterapia Burioni e Pregliasco | Complottismo

RobertoBurioni : Oggi è la giornata del whatsapp di Mauro Rango che da isole lontane ci comunica che la cura già esiste ma non cielo… - Biancamim : RT @RobertoBurioni: Oggi è la giornata del whatsapp di Mauro Rango che da isole lontane ci comunica che la cura già esiste ma non cielodico… - anna19626 : RT @stattiattento: @LaVeritaWeb La cosa grave, è la storia del plasma.Confermata da 1 nostro connazionale ke opera in Africa, Mauro Rango.… - Mariann77585636 : RT @andreasso1951: Il messaggio su Whatsapp di Mauro Rango su Burioni e la cura al plasma per il Coronavirus - Leggete quanto scrive Mauro… - apaeli : RT @RobertoBurioni: Oggi è la giornata del whatsapp di Mauro Rango che da isole lontane ci comunica che la cura già esiste ma non cielodico… -

Mauro Rango Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Mauro Rango