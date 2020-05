L’ex calciatore Kamba è vivo, la sua morte era una truffa: la storia (Di martedì 5 maggio 2020) L’ex calciatore Hiannick Kamba quattro anni fa era stato dato per morto, ma si era trattato di una truffa architettata dall’ex moglie Hiannick Kamba da ragazzo era stato nelle giovanili dello Schalke 04, giocando insieme a gente del calibro di Manuel Neuer, ed era arrivato fino alla squadra B tedesca. Successivamente poi non era riuscito … L'articolo L’ex calciatore Kamba è vivo, la sua morte era una truffa: la storia proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 Quattro anni fa fu dato per morto - ma era una truffa : è vivo ed ha cambiato vita. L’assurda storia dell’ex calciatore

Uomini e Donne - chi è Carlo Pietropoli : età e lavoro dell'ex calciatore diventato tronista

