Leggi su it.insideover

(Di martedì 5 maggio 2020) Il Regno Unitouna via d’uscita all’emergenza scatenata dal Covid-19 e nel corso della settimana l’esecutivo di Borisdovrebbe presentare un piano perre di realizzare questo obiettivo. Il premier aveva già descritto, dopo le sue dimissioni dall’ospedale, i cinque traguardi da raggiungere per poter allentare il lock-down: dall’assenza di sovraccarichi e criticità nel Sistema Sanitario Nazionale alla netta e consistente decrescita del numero di decessi dovuti al coronavirus, dalla diminuzione del tasso di nuove infezioni all’ampia disponibilità di materiale protettivo e test per scongiurare una seconda ondata epidemica. La gestione dell’emergenza si prospetta difficile: ci vorrà del tempo prima che l’epidemia possa essere sotto controllo. Un quadro allarmante Le ricadute della pandemia e del ...