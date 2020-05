Incendio in fabbrica del Napoletano: un morto e due feriti (Di martedì 5 maggio 2020) Un operaio deceduto, una persona gravissima trasportata presso l'ospedale Santa Maria della Pietà di Nola e un'altra persona ferita ricoverata presso il Cardarelli di Napoli. E' questo l'aggiornamento sull'esplosione e il conseguente Incendio che si è verificato presso la fabbrica del gruppo Adler, che fa capo all'imprenditore Paolo Scudieri, di Ottaviano, nel Napoletano. Leggi su ilfogliettone Incendio in una fabbrica Adler a Ottaviano : grave uno dei feriti

Un incendio colpisce una fabbrica di Samsung - che dovrà guardarsi anche da SK Hynix (Di martedì 5 maggio 2020) Un operaio deceduto, una persona gravissima trasportata presso l'ospedale Santa Maria della Pietà di Nola e un'altra persona ferita ricoverata presso il Cardarelli di Napoli. E' questo l'aggiornamento sull'esplosione e il conseguenteche si è verificato presso ladel gruppo Adler, che fa capo all'imprenditore Paolo Scudieri, di Ottaviano, nel

blastingnewstc : Paura a #Ottaviano Brucia la #Adler #Plastic ?? Parla il #sindaco #LucaCapasso ?????? - ROMANAVIOLA : RT @RaiNews: Un morto e due feriti, uno dei quali in gravi condizioni L'incendio, è scoppiato nella zona dei forni. A un'esplosione sono s… - SabrinaSava_ : RT @RaiNews: Un morto e due feriti, uno dei quali in gravi condizioni L'incendio, è scoppiato nella zona dei forni. A un'esplosione sono s… - RaiNews : Un morto e due feriti, uno dei quali in gravi condizioni L'incendio, è scoppiato nella zona dei forni. A un'esplos… - SabrinaSava_ : RT @AlMazza64: Napoli, incendio in una fabbrica di materie plastiche di Ottaviano: un morto e due feriti -