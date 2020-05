Il dorso che trasforma la macchina analogica in una fotocamera digitale (Di martedì 5 maggio 2020) La fotografia analogica resta il primo amore per molti fotografi che si sono imbattuti nella rivoluzione digitale ma, al di là di poche eccezioni, fatica a rimanere a galla, con macchine di valore che spesso finiscono chiuse e dimenticate in un cassetto. Tuttavia non manca la possibilità di rispolverarle e modificarle, per adeguarle al contesto attuale, e tra i vari dispositivi I’m Back 35 mm è tra i più facili da integrare per trasformare la vecchia macchina in una fotocamera digitale. A quattro anni dall’esordio con un prototipo stampato in 3D, il dorso da inserire nel vano destinato alle pellicole ha riscosso un buon seguito, in particolare tra Giappone, Stati Uniti, Germania, Svizzera e Italia. Ora i due fondatori, Samuel Mello Medeiros e Filippo Nishino, ci riprovano con la terza generazione, migliorata e arricchita. Il dispositivo conta ... Leggi su wired Decreto 4 maggio - Italiani “esercito di scontenti” : Conte «caimano che nuota a dorso» (Di martedì 5 maggio 2020) La fotografiaresta il primo amore per molti fotografi che si sono imbattuti nella rivoluzionema, al di là di poche eccezioni, fatica a rimanere a galla, con macchine di valore che spesso finiscono chiuse e dimenticate in un cassetto. Tuttavia non manca la possibilità di rispolverarle e modificarle, per adeguarle al contesto attuale, e tra i vari dispositivi I’m Back 35 mm è tra i più facili da integrare perre la vecchiain una. A quattro anni dall’esordio con un prototipo stampato in 3D, ilda inserire nel vano destinato alle pellicole ha riscosso un buon seguito, in particolare tra Giappone, Stati Uniti, Germania, Svizzera e Italia. Ora i due fondatori, Samuel Mello Medeiros e Filippo Nishino, ci riprovano con la terza generazione, migliorata e arricchita. Il dispositivo conta ...

Con I'm Back 35 mm puoi rispolverare e aggiornare le vecchie fotocamere personalizzando alcuni passaggi per ottenere scatti ibridi La fotografia analogica resta il primo amore per molti fotografi che ...

