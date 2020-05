I calciatori del Catania mettono in mora il club (Di martedì 5 maggio 2020) I calciatori del Catania hanno scritto una lettera pubblicata sul sito Tuttoc.com in cui hanno spiegato la propria volontà, essendo senza stipendio da gennaio di mettere in mora il club “Anche prima che scoppiasse la grave pandemia che sta affliggendo il mondo intero la società ha omesso di corrisponderci le retribuzioni dovute, in presenza della regolare prestazione lavorativa. In particolare, la società ha omesso di pagare le retribuzioni di gennaio e febbraio, pur imponendo, anche per i successivi mesi di marzo e aprile, la nostra permanenza in sede. Alcuni di noi che risiedevano al centro sportivo Torre del Grifo Village, improvvisamente, il 22 aprile 2020, sono stati costretti dalla società a lasciare la struttura e, nell’impossibilità normativa di far ritorno nelle proprie residenze, hanno dovuto cercare una soluzione abitativa ... Leggi su ilnapolista Il ministro spagnolo dello Sport : «Capisco le preoccupazioni dei calciatori»

(Di martedì 5 maggio 2020) Idelhanno scritto una lettera pubblicata sul sito Tuttoc.com in cui hanno spiegato la propria volontà, essendo senza stipendio da gennaio di mettere inil"Anche prima che scoppiasse la grave pandemia che sta affliggendo il mondo intero la società ha omesso di corrisponderci le retribuzioni dovute, in presenza della regolare prestazione lavorativa. In particolare, la società ha omesso di pagare le retribuzioni di gennaio e febbraio, pur imponendo, anche per i successivi mesi di marzo e aprile, la nostra permanenza in sede. Alcuni di noi che risiedevano al centro sportivo Torre del Grifo Village, improvvisamente, il 22 aprile 2020, sono stati costretti dalla società a lasciare la struttura e, nell'impossibilità normativa di far ritorno nelle proprie residenze, hanno dovuto cercare una soluzione abitativa ...

