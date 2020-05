Grande Fratello rivoluzione, il programma ripartirà senza Barbara D’Urso: quando e chi la sostituirà (Di martedì 5 maggio 2020) rivoluzione al “Grande Fratello”: in queste ore è giunta notizia che a condurre la prossima edizione del reality, non sarà Barbara D’Urso (che sembra non vedesse l’ora di tornare!). Lo ha rivelato lei stessa a “TV Sorrisi e Canzoni”, senza però chiarire le ragioni della scelta di Mediaset. La conduttrice tornerà al timone di “Domenica Live” (sospeso per due mesi a causa del Coronavirus, trattandosi di un programma di puro intrattenimento); poi naturalmente continuerà a presentare “Live-Non è la D’Urso” e “Pomeriggio Cinque”, proseguiti in questo periodo anche per fornire informazioni sulla pandemia. Chi sostituirà Barbarella alla conduzione del “Grande Fratello” (ormai detto “Nip”, per distinguerlo da quello “Vip”)? ... Leggi su pianetadonne.blog Grande Fratello Vip - Alfonso Signorini torna a settembre : mossa spacca-share - al suo fianco...

