Gli smartphone hanno diffuso il coronavirus: come difendersi dal Covid-19 e altri microbi (Di martedì 5 maggio 2020) Gli smartphone potrebbero agire come “cavalli di Troia” per il coronavirus, secondo un nuovo studio. I ricercatori della Bond University hanno avvertito che i telefoni possono ospitare uno sconcertante cocktail di germi vivi, incluso il coronavirus, e stanno esortando il pubblico a decontaminare regolarmente i loro dispositivi. Nello studio, il team ha esaminato 56 casi e ha scoperto che lo stafilococco dorato e i microbi E.Coli erano tra i patogeni più comuni sui telefoni. coronavirus, come eliminarlo dallo smartphone: i rischi derivanti dallo studio La dottoressa Lotti Tajouri, che ha guidato lo studio, ha descritto gli smartphone come “hotel a cinque stelle con terme riscaldate di alta qualità, buffet gratuito per far prosperare i microbi“. “hanno il controllo della temperatura, li teniamo in tasca, siamo dipendenti da loro” ha detto ... Leggi su italiasera Smartphone top di gamma : i migliori da comprare

Smartphone 500 euro : i migliori da comprare

Smartphone 600 euro : i migliori da comprare (Di martedì 5 maggio 2020) Glipotrebbero agire“cavalli di Troia” per il, secondo un nuovo studio. I ricercatori della Bond Universityavvertito che i telefoni possono ospitare uno sconcertante cocktail di germi vivi, incluso il, e stanno esortando il pubblico a decontaminare regolarmente i loro dispositivi. Nello studio, il team ha esaminato 56 casi e ha scoperto che lo stafilococco dorato e iE.Coli erano tra i patogeni più comuni sui telefoni.eliminarlo dallo: i rischi derivanti dallo studio La dottoressa Lotti Tajouri, che ha guidato lo studio, ha descritto gli“hotel a cinque stelle con terme riscaldate di alta qualità, buffet gratuito per far prosperare i“. “il controllo della temperatura, li teniamo in tasca, siamo dipendenti da loro” ha detto ...

FrankJack90 : @Corriere Che schifo un mondo così... basta abituare la gente alle app per ogni cazzata quotidiana, fanculo gli sma… - italiaserait : Gli smartphone hanno diffuso il coronavirus: come difendersi dal Covid-19 e altri microbi - MarcoGaletto : RT @NintendoItalia: Altri affari in vista! Risparmia il 33% su tutti gli articoli di Splatoon, incluse tazze, custodie per smartphone e alt… - infoitscienza : MediaWorld impazzisce per gli smartphone: le offerte sono strepitose - f_bonomelli : Astro Slide: tornano gli smartphone con tastiera fisica e sistema operativo Linux - Il Fatto Quotidiano -

Ultime Notizie dalla rete : Gli smartphone Gli smartphone sono un siero della verità digitale Blog di Beppe Grillo Coronavirus, l'app iOS e Android: ecco le notifiche per il contact tracing

L'app iOS e Android in contrasto al Coronavirus si mostra con le prime immagini che illustrano il sistema di notifiche per il contact tracing. NOTIZIA di Tommaso Pugliese — 04/05/2020 La lotta al Coro ...

Apple renderà più facile lo sblocco dell'iPhone se indossi la mascherina

Nella stessa giornata in cui Apple e Google hanno reso disponibili agli sviluppatori in versione beta le API su cui poi si baseranno le applicazioni nazionali di contact tracing, Cupertino ha annuncia ...

L'app iOS e Android in contrasto al Coronavirus si mostra con le prime immagini che illustrano il sistema di notifiche per il contact tracing. NOTIZIA di Tommaso Pugliese — 04/05/2020 La lotta al Coro ...Nella stessa giornata in cui Apple e Google hanno reso disponibili agli sviluppatori in versione beta le API su cui poi si baseranno le applicazioni nazionali di contact tracing, Cupertino ha annuncia ...