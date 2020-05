Fase 2 | Rezza Iss tifa lockdown | “Mi spaventa l’effetto euforia | giusto stare a casa”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 5 maggio 2020) Roma, 5 mag – Quanta sofferenza devono provare da ieri i rappresentanti delle nostre istituzioni, alla vista dell’indegno spettacolo degli italiani felici per aver ritrovato un’unghia di libertà. Li fa sentire proprio male il pensiero di tutti quei cittadini per le strade e nei parchi, a soddisfare quei terribili bisogni primari forieri del rischio di contagio. Non sopportano proprio di non averli più in pugno, al sicuro, al riparo dal virus e da quella contagiosa, pericolosa voglia di ripartire e riprendere in mano le proprie vite. E allora ecco che parte l’ottovolante del bipolarismo istituzionale: da padri accondiscendenti che ci fanno «pat pat» sulla testa e ci tengono al sicuro «per il nostro bene» mentre il resto dell’Europa riparte di gran carriera, «concedendoci» qualche surrogato micragnoso di ...