E si farà l’amore

«Cosa sarà?», cantavano Dalla e De Gregori. Non ho mezzi per fare previsioni realistiche ma coltivo un sano ottimismo per fare previsioni utopistiche. Tanto vale accodarsi a quei filosofi che hanno composto opere di idealistici scenari possibili come Platone, Moro o Campanella. Ed è sul concetto di «possibile» che vorrei edificare la mia speranza. Attenzione, che sia chiaro, nessun sogno si può realizzare senza impegno, senza sacrificio, senza passione; la filosofia, scusate se mi appello sempre a essa, nel corso dei secoli ha preparato l'uomo alla conoscenza al fine di consegnare all'uomo stesso gli strumenti per poter agire (dalla ragion pura alla ragion pratica insomma). Ed è da qui che parte il mio grande sogno per il futuro, la conoscenza. Vorrei che il nostro Paese si riappropriasse del ruolo di polo culturale mondiale, vorrei che l'istruzione fosse il motore di tutto lo Stato. Vorrei che i politici si ispirassero a Pericle piuttosto che a cinici urlatori venditori di oppio; la loro missione è educare e informare in modo onesto e corretto, anche a costo di perdere qualche consenso: è inutile addolcire la pillola o assecondare le pulsioni insane di un'anima ferina che tutti noi abbiamo, chi più chi meno.

Leros75_ : RT @UomoMordeCane: Nella fase 4 si farà l'amore ciascuno come gli va, anche i preti potranno sposarsi ma soltanto a una certa età (fase 5). - UomoMordeCane : Nella fase 4 si farà l'amore ciascuno come gli va, anche i preti potranno sposarsi ma soltanto a una certa età (fase 5). - eli57912974 : RT @GigioSweet17: Chi si tiene per mano,sa di poter lasciar andare il tempo verso il domani,perché sa che l'amore non gli farà mai smarrire… - GigioSweet17 : Chi si tiene per mano,sa di poter lasciar andare il tempo verso il domani,perché sa che l'amore non gli farà mai sm… - _LadyMarty_ : Comunque uno che a 26 anni non pensa minimamente al momento in cui farà l’amore con la persona che frequenta ha, al… -