De’ Longhi, operatività su azioni proprie (Di martedì 5 maggio 2020) (Teleborsa) – Con riferimento ai riacquisti di azioni proprie avviati in data 16 marzo 2020 aventi a oggetto un massimo di 3.000.000 azioni ordinarie, nei termini autorizzati dall’Assemblea degli azionisti del 30 aprile 2019 e successivamente dall’Assemblea degli azionisti del 22 aprile 2020, De’ Longhi comunica di aver acquistato, tra il 27 ed il 30 aprile 2020, complessive 82.966 azioni proprie (corrispondenti allo 0,055% del numero complessivo di azioni ordinarie), al prezzo medio ponderato di 16,3414 euro per un controvalore titoli complessivo pari a 1.355.779,12 euro. A seguito delle operazioni compiute nell’ambito dello share buy-back, al 30 aprile, la big degli elettrodomestici detiene 647.933 azioni proprie, corrispondenti allo 0,433 % del numero complessivo di azioni ordinarie. Sul listino milanese, nel frattempo, De’ Longhi si muove al ... Leggi su quifinanza De’ Longhi - informativa sul riacquisto di azioni proprie

