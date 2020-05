Cristiano Ronaldo è tornato, atterraggio in grande stile col jet. Ora, auto-isolamento (Di martedì 5 maggio 2020) Fine della telenovela: a Torino è arrivato Cristiano Ronaldo, atterrato col suo jet privato a Caselle alle 22.22 di lunedì 4 maggio, con mezz'ora di ritardo rispetto al previsto. Dopo quasi due mesi - aveva lasciato l'Italia lo scorso 9 marzo - il fuoriclasse portoghese è tornato "a casa", a bordo del suo Gulfstream G200 Galaxy, dove viaggiava insieme a Georgina, i quattro figli e le due babysitter. Ora, CR7 dovrà sottoporsi all'autoisolamento obbligatorio di 14 giorni, per riprendere ad allenarsi con il resto della squadra il prossimo 18 maggio. Fine della lunga "vacanza" a Madeira, insomma, dove il portoghese si è comunque, e come sempre, sottoposto ad allenamenti estenuanti. Oggi, martedì 5 maggio, come tutti gli altri bianconeri rientranti si dovrà sottoporre al tampone e alle visite mediche di rito. Leggi su liberoquotidiano Cristiano Ronaldo è atterrato in Italia : le immagini dell’arrivo – VIDEO

Juventus - Cristiano Ronaldo è atterrato a Torino [VIDEO]

Juventus - Cristiano Ronaldo è tornato in Italia : il jet privato è atterrato a Caselle (Di martedì 5 maggio 2020) Fine della telenovela: a Torino è arrivato, atterrato col suo jet privato a Caselle alle 22.22 di lunedì 4 maggio, con mezz'ora di ritardo rispetto al previsto. Dopo quasi due mesi - aveva lasciato l'Italia lo scorso 9 marzo - il fuoriclasse portoghese è"a casa", a bordo del suo Gulfstream G200 Galaxy, dove viaggiava insieme a Georgina, i quattro figli e le due babysitter. Ora, CR7 dovrà sottoporsi all'obbligatorio di 14 giorni, per riprendere ad allenarsi con il resto della squadra il prossimo 18 maggio. Fine della lunga "vacanza" a Madeira, insomma, dove il portoghese si è comunque, e come sempre, sottoposto ad allenamenti estenuanti. Oggi, martedì 5 maggio, come tutti gli altri bianconeri rientranti si dovrà sottoporre al tampone e alle visite mediche di rito.

goal : Ozil to Ronaldo ?? Did Cristiano ever score a more iconic El Clasico goal? ?? - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? La Juventus ritrova Cristiano Ronaldo: il portoghese è appena atterrato a Torino ?? [@romeoagresti] - SkySport : Cristiano Ronaldo è tornato in Italia ? - Luigi66621823 : RT @DiFrancescoM93: Le esclusive per il ritorno di Cristiano Ronaldo in Italia, mi fanno pensare quanto sia in realtà bello vivere un momen… - PaoloBersani : @Gazzetta_it @Cristiano @Adnkronos @skytg24 @Agenzia_Ansa @serieA @figc @corriere @vitaindiretta @unomattina… -