Bruce Willis e la sua quarantena con l'attuale moglie, l'ex Demi Moore e le 5 figlie (Di martedì 5 maggio 2020) Tutti insieme appassionatamente, è proprio il caso di dirlo. Bruce Willis sta trascorrendo la quarantena insieme all'ex moglie Demi Moore, l'attuale moglie Emma Hering e le cinque figlie. Più qualche amico e congiunto stretto. La famiglia allargata sta trascorrendo queste settimane di isolamento nel grande ranch nell'Idaho acquistato dall'attore e Demi Moore negli anni Novanta. Dai loro profili social arrivano le immagini delle giornate che trascorrono insieme, tra vita di campagna, libri e cucina, riunendosi poi tutti intorno a un tavolo per festeggiare il compleanno della piccola Evelyn, 6 anni. Visualizza questo post su Instagram BeeDub is not letting a light fixture get in the way of our family shot. ???? Happy belated @buuski ! ???????????? *Evelyn's face pic 2 ???? Un post condiviso da Emma Heming Willis ...

Coronavirus - Demi Moore e Bruce Willis ballano insieme durante l’isolamento : un’esibizione da vedere

Tallulah Belle Willis, classe 1994, terzogenita di Bruce e Demi Moore, è una 26enne che oggi può dirsi (finalmente) serena. Ma che per arrivare ad accettarsi, è passata attraverso l'inferno delle dipe ...

