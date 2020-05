Bonafede replica a Di Matteo: "Io condizionato dai boss? Ipotesi assurda" (Di martedì 5 maggio 2020) Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede nelle ultime ore è stato coinvolto in una polemica innescata da una dichiarazione del magistrato antimafia Nino Di Matteo, un giudice peraltro sempre molto amato nell'ambiente del MoVimento 5 Stelle, secondo il quale il guardasigilli non lo avrebbe nominato a capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria a causa della protesta di alcuni boss detenuti.Bonafede ha cercato di chiudere la questione con un post su Facebook nel quale ha scritto:"Nella trasmissione televisiva 'Non è l'Arena' si è tentato di far intendere che la mancata nomina, due anni fa, del dottor Nino Di Matteo, magistrato antimafia e attuale membro del Csm, quale Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (Dap) fosse dipesa da alcune esternazioni in carcere di mafiosi detenuti che temevano la sua nomina. L'idea trapelata nel ... Leggi su blogo Dap - Bonafede replica alle accuse : “Condizionato dai boss? Infamante”

Carceri - Di Matteo : «Bonafede mi ha chiamato al Dap - ma dopo le intercettazioni dei boss non mi ha più voluto». La replica del ministro : «Esterrefatto»

Botta e risposta tra Di Matteo e Bonafede. L’ex pm di Palermo : “Mi propose il Dap - poi ritrattò”. La replica del Guardasigilli : “Esterrefatto. Non sta né in cielo né in terra” (Di martedì 5 maggio 2020) Il ministro della Giustizia Alfonsonelle ultime ore è stato coinvolto in una polemica innescata da una dichiarazione del magistrato antimafia Nino Di, un giudice peraltro sempre molto amato nell'ambiente del MoVimento 5 Stelle, secondo il quale il guardasigilli non lo avrebbe nominato a capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria a causa della protesta di alcunidetenuti.ha cercato di chiudere la questione con un post su Facebook nel quale ha scritto:"Nella trasmissione televisiva 'Non è l'Arena' si è tentato di far intendere che la mancata nomina, due anni fa, del dottor Nino Di, magistrato antimafia e attuale membro del Csm, quale Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (Dap) fosse dipesa da alcune esternazioni in carcere di mafiosi detenuti che temevano la sua nomina. L'idea trapelata nel ...

LegaSalvini : DI MATTEO: 'IO AL DAP MA POI BONAFEDE CAMBIÒ IDEA' - fanpage : Bonafede replica a Di Matteo: “Parole infamanti, infondate e assurde” - Franco88386632 : RT @LeoBollino: Il nostro #DinoGianrusso spiega in modo semplice come #Giletti toglie il diritto di replica al nostro Ministro della Giust… - balduroberto : RT @LeoBollino: Il nostro #DinoGianrusso spiega in modo semplice come #Giletti toglie il diritto di replica al nostro Ministro della Giust… - alfilipposaler1 : RT @LeoBollino: Il nostro #DinoGianrusso spiega in modo semplice come #Giletti toglie il diritto di replica al nostro Ministro della Giust… -