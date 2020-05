Björnsson batte il record del mondo di sollevamento pesi

Leggi su gqitalia

(Di martedì 5 maggio 2020) Björnsson, la «Montagna» del Trono di Spade, solleva 501 chili in stacco e fa ildel. Il primato resisteva da quattro anni, stabilito da Eddie Hall nel 2016 con 500 chili. Nello stacco da terra o deadlift l'atleta si piega sulle gambe e afferra il bilanciere con le braccia tese in basso per poi sollevarsi. Assieme allo squat e alla distensione su panca é uno degli esercizi di pura forza del powerlifting, mentre nelolimpico le prove di slancio e strappo uniscono alla forza il gesto dinamico che porta il bilanciere in alto con le braccia estese sopra la testa. Nel powerlifting isollevati sono quindi maggiori, ma mezza tonnellata é alla portata solo di strongmen come Hafþór Júlíus Björnsson, famoso interprete di Games Of Thrones nella parte di Gregor Clegane, la «Montagna», ...