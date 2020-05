A Cremona non ci sono più morti per Covid: non succedeva da 73 giorni (Di martedì 5 maggio 2020) Non succedeva da 73 giorni: per la prima volta a Cremona ieri non si sono registrati morti per Covid-19. Una delle città più bersagliate dal coronavirus sembra lasciarsi alle spalle l’incubo: un ottimo segnale all’inizio della Fase 2 anche se non tale da allentare l’attenzione.Per mantenere alta l’attenzione dei cittadini il prefetto Vito Danilo Gagliardi ha chiesto controlli attenti nelle aree verdi dove ieri si sono presentati in tanti. Ha inoltre convocato “il comitato delle forze dell’ordine e dei sindaci di riferimento per chiedere controlli straordinari e mirati per evitare assembramenti. Chiederò - ha assicurato - massima severità”.Nella città il coronavirus ha fatto quasi mille morti. “Una schifezza così non l’avevo mai vista”, ha affermato Angelo ... Leggi su huffingtonpost Lombardia - crolla tasso contagi R0. Cremona - nessun morto : non succedeva da 73 giorni

Non succedeva da 73 giorni: per la prima volta a Cremona ieri non si sono registrati morti per Covid-19. Una delle città più bersagliate dal coronavirus sembra lasciarsi alle spalle l’incubo: un ...

Crema. Riaperti oggi cinque parchi pubblici. Stefania Bonaldi: 'ora rispettiamo le regole'

“Questo parco è aperto”. All’ingresso del Parco Bonaldi, del Campo di Marte, del parco di via Desti e di quello degli Alpini in via Braguti, da stamattina un cartello del Comune di Crema avvisa che “l ...

