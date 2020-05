20 piatti da asporto da ordinare a Milano per tornare a mangiare bene

Leggi su vanityfair

(Di martedì 5 maggio 2020) Non più solo delivery. Dal 4 maggio i ristoratori italiani possono proporre i loro menu anche da asporto. Resterà nella piccola grande storia della ristorazione quanto ha detto sulle modalità il Presidente del Consiglio – Giuseppe Conte – dopo aver annunciato in diretta il via libera: «Non voglio vedere file e assembramenti fuori da bar e ristoranti – ha spiegato – si potrà prendere il cibo facendo la fila, con la mascherina, uno per volta, e poi assolutamente non lo si potrà mangiare in prossimità del punto vendita ma si dovrà portare tutto a casa o in ufficio». Dopo la consegna a domicilio, questa è la nuova sfida che si trovano ad affrontare tanti ristoratori che hanno la fortuna di avere il locale in zone cittadine, dove il ritiro del cibo è una possibilità in più per soddisfare i clienti e sostenersi in un momento difficile come questo. Nonché per far ripartire le cucine in attesa della riapertura che potrebbe essere permessa subito dopo il primo giugno. Ecco perchè abbiamo deciso di «radiografare» la proposta a Milano, come sempre in prima fila sulla tendenza.