 Waze | come la Community sta sostenendo la lotta al COVID-19 in tutto il mondo 

Leggi su tpi

(Di lunedì 4 maggio 2020) In risposta all’emergenza sanitaria causata dalla pandemia di Coronavirus che ha colpitoil mondo, l’app di navigazione social gratuita Waze ha attivato la suae la sua rete di partner tra cui i volontari e il programma Waze for Cities per sostenere alcune iniziative a favore dei cittadini e supportarli in questo momento di crisi sanitaria. La situazione della mobilità a livello internazionale I dati di Waze relativi agli spostamenti mostranoinil mondo e nella maggior parte dei Paesi, la mobilità sia diminuita drasticamente. A livello globale, gli utenti di Waze stanno percorrendo il 60% di chilometri in meno rispetto alla media giornaliera, relativa al periodo tra l’11 e il 25 febbraio. Fonte: Waze I dati raccolti consentono alle città e ai cittadini di comprendere meglio l’impatto del ...