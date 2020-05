Regionali, la Campania accelera sul listino bloccato: pronti 13 mini collegi (ex Asl) (Di lunedì 4 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Consiglio regionale della Campania accelera su due fronti: voto a luglio e listini bloccati. Nei prossimi giorni – come annunciato dal ministro per gli Affari Regionali – Francesco Boccia – il comitato tecnico-scientifico potrebbe dare l’ok alla consultazione elettorale in estate (come richiesto da Vincenzo De Luca). Ma con una raccomandazione: adottare misure di contenimento per la campagna elettorale. Tradotto: modificare la legge elettorale con le preferenze per evitare cene, incontri pubblici e assembramenti. I contatti tra Pd-Forza Italia e Cinque stelle per varare la nuova legge elettorale (listini bloccati) sono già partiti. C’è grande sintonia (al netto di qualche commento pubblico). C’è un ostacolo: neutralizzare eventuali ricorsi sull’incostituzionalità di un sistema ... Leggi su anteprima24 Il sondaggione sulle regionali : sorpresa in Campania. Chi vince

Regionali : Campania verso il voto il 27 settembre

Campania - De Luca : “Chiudiamo i confini regionali” (Di lunedì 4 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Consiglio regionale dellasu due fronti: voto a luglio e listini bloccati. Nei prossimi giorni – come annunciato dalstro per gli Affari– Francesco Boccia – il comitato tecnico-scientifico potrebbe dare l’ok alla consultazione elettorale in estate (come richiesto da Vincenzo De Luca). Ma con una raccomandazione: adottare misure di contenimento per la campagna elettorale. Tradotto: modificare la legge elettorale con le preferenze per evitare cene, incontri pubblici e assembramenti. I contatti tra Pd-Forza Italia e Cinque stelle per varare la nuova legge elettorale (listini bloccati) sono già partiti. C’è grande sintonia (al netto di qualche commento pubblico). C’è un ostacolo: neutralizzare eventuali ricorsi sull’incostituzionalità di un sistema ...

OregonAntonio : Consiglierei gli anziani della Campania che, alle prossime elezioni Regionali, non votino più il 'cinghialone' Vinc… - DarioFesta4 : @BelpietroTweet Non è il solo. In Campania ne abbiamo uno che si vanta di dispensare soldi pubblici affossando quel… - DarioFesta4 : @Capezzone @StaseraItalia Purtroppo l’Italia è zeppa di Presidi. In Campania ne abbiamo uno che si vanta di dispen… - matteoc1951 : RT @007Vincentxxx: @dukana2 Ma dai i tg regionali sono controllati dai governatori locali in Campania uguale ????siccome #DeLuca adottivo di… - francotaratufo2 : RT @007Vincentxxx: @dukana2 Ma dai i tg regionali sono controllati dai governatori locali in Campania uguale ????siccome #DeLuca adottivo di… -