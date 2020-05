Milano: usavano taxi per trasportare droga, due arresti (Di lunedì 4 maggio 2020) Milano, 4 mag. (Adnkronos) - Due uomini di 24 anni sono stati arrestati dalla polizia a Milano dopo essere stati sorpresi mentre utilizzavano un taxi per trasportare droga. Gli agenti hanno notato uno dei due, un cittadino italiano incensurato, avvicinarsi a un taxi arrivato senza passeggeri in via Cesare da Sesto, in zona Porta Genova, prelevare un borsone e rientrare nel condominio dal quale era uscito. Un'ora dopo gli agenti hanno visto arrivare un altro taxi, sul quale è salito il secondo 24enne con un borsone. La polizia lo ha bloccato e ha fermato l'altro uomo mentre stava cercando di allontanarsi a bordo di un auto. Nel borsone gli agenti hanno trovato otto confezioni di marijuana per un totale di 2 chili. Nell'appartamento dei due sono stati trovati altri 375 grammi di hashish, 500 grammi di marijuana, 18 grammi di cocaina, e oltre 1.400 euro contanti. I due sono stati ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 maggio 2020), 4 mag. (Adnkronos) - Due uomini di 24 anni sono stati arrestati dalla polizia adopo essere stati sorpresi mentre utilizzavano unper. Gli agenti hanno notato uno dei due, un cittadino italiano incensurato, avvicinarsi a unarrivato senza passeggeri in via Cesare da Sesto, in zona Porta Genova, prelevare un borsone e rientrare nel condominio dal quale era uscito. Un'ora dopo gli agenti hanno visto arrivare un altro, sul quale è salito il secondo 24enne con un borsone. La polizia lo ha bloccato e ha fermato l'altro uomo mentre stava cercando di allontanarsi a bordo di un auto. Nel borsone gli agenti hanno trovato otto confezioni di marijuana per un totale di 2 chili. Nell'appartamento dei due sono stati trovati altri 375 grammi di hashish, 500 grammi di marijuana, 18 grammi di cocaina, e oltre 1.400 euro contanti. I due sono stati ...

