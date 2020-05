"Michelle minacciata di morte. Per difendere una donna ne state bullizzando un'altra"

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 4 maggio 2020) Sembrano non placarsi le polemiche attorno all’affaire Striscia La Notizia-Giovanna Botteri. Questa volta ad intervenire nella querelle è Tomaso Trussardi, marito diHunziker, che dal suo profilo Instagram fa sapere che la moglie sta ricevendo minacce e insulti per il suo presunto comportamento scorretto nei confronti della giornalista Rai. ″L’entità delle minacce (molte di) che ci sonorivolte”, scrive Trussardi, “ed il bullismo anche femminile è stato esponenzialmente superiore a ciò di cui è stata accusata ingiustamente mia moglie”. Una difesa a spada tratta per una vicenda ormai nota. Striscia la Notizia ha mandato in onda un servizio in cui voleva dare conto del bullismo e degli insulti che Giovanna Botteri stava ricevendo, “rea” secondo gli hater di non essere molto attenta ...