L’assocalciatori: «Non possiamo credere che Spadafora sia ostile al calcio» (Di lunedì 4 maggio 2020) Il ministro Spadafora è ostile al calcio? I calciatori vogliono giocare, così dice a Radio Kiss Kiss Napoli Umberto Calcagno vice presidente dell’associazione italiana calciatori. «Ripartire sarebbe un segnale importante per tutto il movimento. Bisogna fare tutto il possibile per provare a partire. Spadafora? Non posso pensare che il ministro dello sport abbia un’avversione per il calcio. È mancata compattezza e questo ha alimentato confusione. Le delibere all’unanimità della Lega sono servite. Dobbiamo come il calcio potrà convivere col virus visto che la comunità scientifica parla di convivenza. Questa prospettiva (ripartire col virus, ndr) mi spaventa, i club di Lega Pro non hanno i soldi per applicare il protocollo. Abbiamo la responsabilità di provarci: non vogliamo giocare a tutti i costi ma ci ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 4 maggio 2020) Il ministroal? I calciatori vogliono giocare, così dice a Radio Kiss Kiss Napoli Umberto Calcagno vice presidente dell’associazione italiana calciatori. «Ripartire sarebbe un segnale importante per tutto il movimento. Bisogna fare tutto il possibile per provare a partire.? Non posso pensare che il ministro dello sport abbia un’avversione per il. È mancata compattezza e questo ha alimentato confusione. Le delibere all’unanimità della Lega sono servite. Dobbiamo come ilpotrà convivere col virus visto che la comunità scientifica parla di convivenza. Questa prospettiva (ripartire col virus, ndr) mi spaventa, i club di Lega Pro non hanno i soldi per applicare il protocollo. Abbiamo la responsabilità di provarci: non vogliamo giocare a tutti i costi ma ci ...

napolista : L’assocalciatori: «Non possiamo credere che Spadafora sia ostile al calcio» Il numero due Calcagno a Kiss Kiss Nap… - Gioss17v : @EddiePepsi @alexcobra11 @DaniloServadei @_alex91_ Soprattutto l'idea di fare come il Colonia non mi sembra tanto u… - ParmaLiveTweet : L'Assocalciatori spagnolo frena la ripresa: almeno tre giorni fra una partita e l'altra e no a partite con più di 3… - SuperSconti_ : Liga, l’Assocalciatori (Afe) non convinta del protocollo: “Poca chiarezza, si torni a discutere”… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: RAI – Antinelli: “Gli sport singoli possono riprendere e quelli collettivi no? Non ha senso, l'Assocalciatori ha il dir… -

Ultime Notizie dalla rete : L’assocalciatori Non Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo Corriere della Sera